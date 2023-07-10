З'явився новий вид скаму з використанням Revoke.Cash

Шахраї використовують браузерне розширення для захисту від злому Revoke.Cash для отримання токенів. Про це повідомляє Revoke.Cash у Twitter .

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Суть полягає в тому, що користувачеві на гаманець надходять фейкові токени, які дуже схожі на BUSD/USDT/BNB.

Після цього він йде на сайт Revoke.Cash і як ні в чому небувало відкликає апрув. Під час відкликання апрува, фейковий токен активує процес перекладу нативних токенів з гаманця користувача на гаманець шахрая.

Це можна побачити, коли буде викликано транзакцію в гаманці, а комісія замість звичних $0,30 буде $40-$60. При цьому багато хто може навіть не помітити, як у них списалися гроші.

Revoke.Cash вже бореться із цим видом скаму. У компанії додали оповіщення та фільтри при скасуванні апрува.