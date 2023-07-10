Акції енергетичних компаній США стрімко зростають: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США завершили тиждень падінням

S&P 500 втратив 1,2%, високотехнологічний Nasdaq — 0,9%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 2%.

Все через сильний звіт про зайнятість у США, а також публікації протоколів останнього засідання Федеральної резервної системи, які підвищили ймовірність підвищення процентних ставок американським регулятором наприкінці цього місяця.

Цього тижня учасники ринку уважно стежитимуть за виходом даних щодо інфляції, а також готуватимуться до початку сезону квартальної корпоративної звітності в Америці.

Ринки Азії закінчили тиждень зниженням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив 1,4%, японський Nikkei впав на 2,4%, південнокорейський Kospi подешевшав на 1,5%, сінгапурський STI скоротився на 2,1%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 0,2% та 2,9% відповідно. У понеділок ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано.

Настрої в регіоні були стримані на тлі підвищення ймовірності подальшого зростання відсоткових ставок, а також в очікуванні виходу ключових даних щодо інфляції в США та Азії.

Акції енергетичних компаній США стрімко зростають на тлі збільшення нафтових цін

У п'ятницю галузевий індекс S&P 500 Energy зріс на 2,1%, продемонструвавши найбільший одноденний приріст за місяць.

Серед лідерів зростання минулого тижня були акції наступних американських енергетичних компаній:

Transocean (+20,4%),

Eco Wave Power Global (+19,2%),

Oceaneering International (+18,3%),

Noble Corporation (+18,1%),

Diamond Offshore Drilling (+17,1%),

Tidewater (+16,4%).

П'ятничне ралі індексу енергетичних компаній США було пов'язане зі зростанням нафтових цін, яке підтримувалося скороченням запасів нафти у США, а також падінням нафтовидобутку з боку ОПЕК+.

За підсумками п'ятничних торгів ф'ючерси на Brent зросли на 4% до $78,47 за барель, а контракти на WTI додали 4,5% до $73,86.

Майбутній сезон корпоративних звітів може призвести до падіння S&P 500

Попередження про зниження корпоративних прибутків та побоювання щодо підвищення процентних ставок у сукупності загрожують призупинити ралі на американському ринку акцій. Про це повідомляє Bloomberg.

Оптимізм щодо м'якої посадки американської економіки розвіюється, оскільки висока інфляція зберігається. Це змушує центральні банки продовжувати підвищувати відсоткові ставки, які поряд із похмурими корпоративними фінансовими результатами чинитимуть тиск на настрої на ринку акцій США у другій половині року, вважають експерти.

Сезон звітності у США розпочнеться вже цього тижня, 14 липня. Цього дня про свої фінансові результати повідомлять найбільші американські банки, такі як JPMorgan, Citigroup та Wells Fargo.

Близько 53% опитаних Bloomberg експертів очікують, що прибутки американських кредиторів розчарують ринок.