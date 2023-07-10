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10 липня 2023, 10:00 Читать на русском

Українці у червні відкрили рекордну кількість ФОПів за останні три роки

Після важкого для бізнесу періоду початку повномасштабної війни українці все частіше наважуються відкривати свою справу — у червні було зареєстровано понад 31 тис. фізосіб-підприємців. Це рекордна кількість за останні три роки. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Після важкого для бізнесу періоду початку повномасштабної війни українці все частіше наважуються відкривати свою справу — у червні було зареєстровано понад 31 тис. фізосіб-підприємців.
Фото: pixabay.com

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Загалом за перше півріччя 2023 року українці відкрили трохи менше ніж 134 тисяч нових справ — це майже 70% від кількості відкритих ФОПів за весь 2022 рік.

Найпопулярніші сфери діяльності

Найбільш затребувані сфери, у яких відкриваються нові справи, не змінюються. Як торік, у першій половині 2023-го перше місце посіла роздрібна торгівля — нею офіційно почали займатися понад 38 тисяч українців.

Другим за популярністю залишається КВЕД «Комп'ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність», який був найпопулярнішим до початку великої війни. Цьогоріч у цій сфері власну справу розпочало вже 12 тисяч підприємців.

Замикає трійцю «Надання інших індивідуальних послуг» — у цій сфері розпочали працювати більше ніж 8 тисяч ФОПів.

Регіони

Серед регіонів лідером за кількістю новостворених ФОПів у першому півріччі став Київ — трохи більше ніж 19 тисяч.

Друге і третє місце посіли Дніпропетровська та Львівська області — майже 12 тисяч та 10+ тисяч ФОПів відповідно.

Найгірші показники реєстрації — у тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+67
brigadirius
brigadirius
10 липня 2023, 11:00
#
Бізнеси дробляться щоб залишитися на єдиному податку. От і причина зростання ФОПів.
+
+8
yarg
yarg
10 липня 2023, 11:55
#
Серьезно ? а мне вот в соседней теме доказывали что это просто процветание малого бизнеса. И никакого отношения к дроблениям ФОП вообще не имеют…
+
+8
Olimpiec
Olimpiec
10 липня 2023, 11:03
#
Оптимизация наше фсее
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