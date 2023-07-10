Минулої доби українські захисники ліквідували ще 440 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 234 480 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
440 російських окупантів, 7 танків та 1 БПЛА. Втрати ворога за 9 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 234480 (+440) осіб ліквідовано,
- танків — 4085 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 7966 (+2) од,
- артилерійських систем — 4371 (+5) од,
- РСЗВ — 668 (+0) од,
- засоби ППО — 414 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3686 (+1),
- крилаті ракети — 1271 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6937 (+8) од,
- спеціальна техніка — 632 (+4).
Джерело: Мінфін
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