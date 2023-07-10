Євро подешевшало на 2 копійки. Курс НБУ

10 липня європейська валюта подешевшала на 2 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,82 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

7 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,84 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчав на 13 копійок у купівлі та продажу.

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