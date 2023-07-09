Минулої доби українські захисники ліквідували ще 600 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 234 040 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
600 російських окупантів, 4 танки та 19 БПЛА. Втрати ворога за 8 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 234040 (+600) осіб ліквідовано,
- танків — 4078 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7964 (+11) од,
- артилерійських систем — 4366 (+20) од,
- РСЗВ — 668 (+7) од,
- засоби ППО — 413 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3685 (+19),
- крилаті ракети — 1271 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6929 (+15) од,
- спеціальна техніка — 628 (+9).
Джерело: Мінфін
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