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9 липня 2023, 14:30 Читать на русском

НБУ у червні застосував санкції до 30 небанківських фінустанов

Національний банк у червні застосував до 30 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк у червні застосував до 30 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

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Які порушення

Як зазначається, йдеться про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

Кого оштрафували

Зокрема, на ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» накладено штраф у розмірі 1 266 096 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

На АТ «ФК «Аверс» накладено штраф у розмірі 500 тис. грн за порушення вимог валютного законодавства.

За неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити регулятора інформації, необхідної для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, штраф у розмірі 391 тис. грн накладено на ПрАТ «СК «Київська Русь».

ТОВ «ФК"Ліберті фінансˮ — штраф у розмірі 400 000,00 гривень.

ТОВ «ФК «Інвеструм» — штраф у розмірі 255 000,00 гривень.

ПрАТ «УФГ» — штраф у розмірі 200 000,00 гривень за порушення вимог підпунктів 1, 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю.

ТОВ «ФК «Інвестстандартт», ТОВ «Страховий брокер «Інсарт», ПТ «Ломбард» ТОВ «Фоксер Продакт» і компанія», ТОВ «Альянс Іншуренс» — штрафи у розмірі 51 000,00 гривень кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії/подання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії з порушенням строку, встановленого Правилами № 140.

ТОВ «ФК «Масон» — штраф у розмірі 17 000,00 гривень за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України «Про валюту і валютні операції та пункту 6 розділу ІІ Правил № 140, що полягає в допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції.

ТОВ «ФК «Стармій», ТОВ «Вибір», ТОВ «Лайт Лізинг», ТОВ «Ю.І.Б.» — штрафи в розмірі 1 700,00 гривень кожній установі за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, що полягають в неналежному виконанні установами обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Бігбен Фінанс», ПТ «Універсальний ломабрд «Грошовичок», ТОВ «Кардесрвіс», ТОВ «Кит-Фінанс», ТОВ «ФК «Контракт Плюс», ТОВ «Лізинг Експерт», ТОВ «СБ Малакут», ТОВ «ФК «Незалежні фінанси», ТОВ «Страховий брокер «Сімпл іншуранс», ТОВ «СБ «Гранд іншур», ТОВ"ФК «ФГІ», ТОВ «Зет-Фінанс», ТОВ «ЛК «КРІД», ТОВ «Фінансова компанія «Мега кредит», ТОВ «ФДС Фінанс», — письмові застереження.

Джерело: Мінфін
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