Іноземні інвестори купили у червні рекордний обсяг турецьких акцій

Хоча турецький бенчмарк опинився серед лідерів на глобальному ринку, у доларовому вираженні через падіння курсу ліри турецький ринок у червні знизився на 6,2%.

Іноземці активно купували турецькі акції в очікуванні змін у монетарній політиці Туреччини після призначення на ключові посади у фінансовій системі країни іменитих банкірів Уолл-стріт. Мехмет Шимшек обійняв посаду голови Мінфіну, а Хафізе Гайє Еркан — голову турецького ЦБ.

Нагадаємо

Курс турецької ліри обвалився на 27% з початку червня і в четвер, 6 липня, вкотре оновив рекордний мінімум — пара долар/турецька ліра на піку торгувалася на рівні 26,3269 ліри за долар.

Фундаментальною причиною слабкості ліри стала висока інфляція у Туреччині. У червні вона становила 38,21%, а на піку, у жовтні 2022 року, сягала 85,51%. Сильне зростання цін було викликано політикою Ц Б Туреччини , який за вказівкою президента Реджепа Тайіпа Ердогана утримував ставку на позначці 8,5%, тобто набагато нижчий від рівня інфляції.