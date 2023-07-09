Закордонні інвестори у червні 2023 року купили максимум акцій турецьких компаній за останній 31 місяць. За даними Bloomberg, обсяг нетто-покупок становив $1,1 млрд, що сприяло зростанню місцевого індексу Borsa Istanbul 100 майже на 18%.
Іноземні інвестори купили у червні рекордний обсяг турецьких акцій
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Хоча турецький бенчмарк опинився серед лідерів на глобальному ринку, у доларовому вираженні через падіння курсу ліри турецький ринок у червні знизився на 6,2%.
Іноземці активно купували турецькі акції в очікуванні змін у монетарній політиці Туреччини після призначення на ключові посади у фінансовій системі країни іменитих банкірів Уолл-стріт. Мехмет Шимшек обійняв посаду голови Мінфіну, а Хафізе Гайє Еркан — голову турецького ЦБ.
Нагадаємо
Курс турецької ліри обвалився на 27% з початку червня і в четвер, 6 липня, вкотре оновив рекордний мінімум — пара долар/турецька ліра на піку торгувалася на рівні 26,3269 ліри за долар.
Фундаментальною причиною слабкості ліри стала висока інфляція у Туреччині. У червні вона становила 38,21%, а на піку, у жовтні 2022 року, сягала 85,51%. Сильне зростання цін було викликано політикою
У червні послабленню валюти сприяла відмова влади від інтервенцій для підтримки курсу ліри, а також рішення центробанку Туреччини підвищити ставку на 15%.
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