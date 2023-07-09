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9 липня 2023, 11:04 Читать на русском

Bank of America передбачив зростання S&P 500 до 5000 пунктів до 2024 року

На думку аналітиків Bank of America, індекс S&P 500 може досягти рівня 5000 пунктів вже наступного року, пише Business Insider. Потенціал зростання з поточних рівнів становить щонайменше 13%.

На думку аналітиків Bank of America, індекс S&P 500 може досягти рівня 5000 пунктів вже наступного року, пише Business Insider.
Фото: depositphotos

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На думку експертів, довгостроковий «бичачий» ринок, що розпочався на ринку акцій у 2013 році, схожий за динамікою на ситуацію, що спостерігалася у 1950-х та 1980-х роках.

«Зростання S&P 500 на 24% порівняно з мінімумом жовтня 2022 року робить ситуацію з 2013 року до нинішнього „бичачого“ ринку схожою з циклами зростання індексу в 1950—1966 і 1980−2000 роках», — розповів технічний аналітик BofA Стівен Саттмайер.

Якщо така ситуація збережеться, зрештою індекс S&P 500 перевищить рівень 6000 приблизно 2026 року. Такий прогноз має на увазі потенціал зростання приблизно на 36% на горизонті трьох років. Експерт не виключає, що зростання індексу S&P 500 продовжиться як мінімум до 2028 року.

Одним із факторів, які можуть призвести до зростання американського фондового ринку до 5000 пунктів до наступного року, у Bank of America назвали «президентський цикл», який показує взаємозв'язок між показниками фондового ринку та чотирирічним терміном президентства у США.

S&P 500 може продовжувати зростання у другому півріччі після того, як у першому півріччі він виріс на 16%, сказав Саттмайєр.

За словами експерта Bank of America, судячи з історичних даних, третій рік президентського терміну, як правило, є найсильнішим для фондового ринку, але і четвертий рік американський фондовий ринок також показує хороші результати.

Якщо довгостроковий прогноз «бичачого» ринку здійсниться, то рівень 5000 пунктів за індексом S&P 500 може бути досягнутий раніше, ніж очікують деякі експерти.

Так, засновник бостонського інвестфонду Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO) Джеремі Грентем припустився можливості обвалу фондового ринку США протягом наступних кількох років. Імовірність такого результату становить 70%.

Ґрентем вказав на паралелі між поточною ринковою ситуацією та попередніми крахами ринку (у 1929, 2000 та 2021 роках), коли акції росли на тлі сприятливої економічної ситуації протягом майже десятиліття, після чого відбувався різкий обвал ринку. Його базовий прогноз передбачає, що 2023 S&P 500 завершить на позначці 3200 пунктів.

Джерело: Мінфін
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