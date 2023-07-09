Bank of America передбачив зростання S&P 500 до 5000 пунктів до 2024 року

На думку експертів, довгостроковий «бичачий» ринок, що розпочався на ринку акцій у 2013 році, схожий за динамікою на ситуацію, що спостерігалася у 1950-х та 1980-х роках.

«Зростання S&P 500 на 24% порівняно з мінімумом жовтня 2022 року робить ситуацію з 2013 року до нинішнього „бичачого“ ринку схожою з циклами зростання індексу в 1950—1966 і 1980−2000 роках», — розповів технічний аналітик BofA Стівен Саттмайер.