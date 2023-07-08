США надали Україні новий пакет військової допомоги на $800 мільйонів

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн, який містить так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

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Що увійшло в новий пакет допомоги

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

ракети ППО AIM-7;

Зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

31 155-мм гаубиця;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM, і 105-мм артилерійські снаряди;

32 бойові машини піхоти Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні літальні системи Penguin;

27 тактичних автомобілів для підйому техніки;

10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

Підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;

Стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

Запчастини та інше польове обладнання.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже 42-ий пакет допомоги, який Сполучені Штати передають Україні за програмою Presidential Drawdown Authority, тобто безпосередньо із власних запасів. Загальна сума військової допомоги з лютого 2022 року становить понад $41,3 млрд.