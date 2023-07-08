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8 липня 2023, 11:31 Читать на русском

США надали Україні новий пакет військової допомоги на $800 мільйонів

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн, який містить так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн, який містить так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси.
Фото: wikipedia.org

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Що увійшло в новий пакет допомоги

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • ракети ППО AIM-7;
  • Зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 31 155-мм гаубиця;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM, і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 32 бойові машини піхоти Bradley;
  • 32 бронетранспортери Stryker;
  • обладнання для розмінування;
  • Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • безпілотні літальні системи Penguin;
  • 27 тактичних автомобілів для підйому техніки;
  • 10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
  • Підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;
  • Стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • Запчастини та інше польове обладнання.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже 42-ий пакет допомоги, який Сполучені Штати передають Україні за програмою Presidential Drawdown Authority, тобто безпосередньо із власних запасів. Загальна сума військової допомоги з лютого 2022 року становить понад $41,3 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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