США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн, який містить так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні боєприпаси. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.
США надали Україні новий пакет військової допомоги на $800 мільйонів
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Що увійшло в новий пакет допомоги
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- ракети ППО AIM-7;
- Зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 31 155-мм гаубиця;
- 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM, і 105-мм артилерійські снаряди;
- 32 бойові машини піхоти Bradley;
- 32 бронетранспортери Stryker;
- обладнання для розмінування;
- Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- безпілотні літальні системи Penguin;
- 27 тактичних автомобілів для підйому техніки;
- 10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- Підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;
- Стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
- Запчастини та інше польове обладнання.
«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це вже 42-ий пакет допомоги, який Сполучені Штати передають Україні за програмою Presidential Drawdown Authority, тобто безпосередньо із власних запасів. Загальна сума військової допомоги з лютого 2022 року становить понад $41,3 млрд.
Джерело: Мінфін
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