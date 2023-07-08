Минулої доби українські захисники ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 233 440 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
630 російських окупантів, 4 танки та 14 БПЛА. Втрати ворога за 7 липня
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,
- танків — 4074 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7953 (+9) од,
- артилерійських систем — 4346 (+16) од,
- РСЗВ — 661 (+3) од,
- засоби ППО — 410 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3666 (+14),
- крилаті ракети — 1271 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6914 (+16) од,
- спеціальна техніка — 619 (+7).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі