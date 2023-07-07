До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 7 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 7 липня
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Закриття 7 липня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,79/40,19
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39,92/40,32
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13/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,35 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,25, євро — 40,70−40,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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