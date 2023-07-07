Курс валют на вечір 7 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 7 липня Закриття 7 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,79/40,19 39,92/40,32 13/13

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,70−37,35 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,25, євро — 40,70−40,90 грн.

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