Положення Митного кодексу щодо санкцій за контрабанду визнано неконституційними. Відповідне рішення було ухвалене 5 липня на пленарному засіданні Другого сенату Конституційного Суду. Про це повідомила колишня очільниця Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.
Держмитслужба підготувала законопроєкт про зміну покарання за контрабанду — Южаніна
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За її словами, розглядалася конституційна скарга, в якій КСУ просили визнати положення абзацу другого частини першої статті 483 Митного кодексу України, яка передбачає штрафні санкції та конфіскацію товарів у разі їх переміщення через кордон із приховуванням від митного контролю неконституційним, оскільки, на думку авторів подання, дані норми унеможливлюють реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності порушника митних правил з урахуванням:
- характеру вчиненого протиправного діяння;
- форми вини;
- характеристики особи, винної у вчиненні правопорушення;
- можливості відшкодування заподіяної шкоди;
- наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.
Чинною нормою передбачено, що штраф за переміщення товарів через митний кордон України із приховуванням від митного контролю становить 100% вартості товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.
Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Конституційний Суд дійшов висновку, що приписи статті 483 Кодексу не відповідають Конституції України у зв’язку з тим, що «таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права (правовладді)».
Аналогічні за суттю рішення вже виносилися Конституційним судом за статтями 471 та 485 Митного кодексу України у 2021 році та 2022 році.
«З цього можна зробити однозначний висновок, що Мінфіну потрібно не чекати прийняття КСУ чергового подібного рішення, а невідкладно готувати проект комплексного закону про індивідуалізацію відповідальності, а отже, і штрафів, за всіма статтями Митного кодексу», — зазначила Южаніна.
За її інформацією, Держмитслужба вже кілька місяців тому подала до Мінфіну такий проєкт закону.
«Буду відстежувати ситуацію», — додала Южаніна.
Коментарі - 4
не выгодной.
Берите пример с Грузии.
Теперь таможню надо укомплектовать штанген-циркулями. Будут «индивидуальность» измерять, а также наличие обстоятельств и характеристику личности и форму вины. Подойдут и деревянные.