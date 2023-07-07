Держмитслужба підготувала законопроєкт про зміну покарання за контрабанду — Южаніна

Положення Митного кодексу щодо санкцій за контрабанду визнано неконституційними. Відповідне рішення було ухвалене 5 липня на пленарному засіданні Другого сенату Конституційного Суду. Про це повідомила колишня очільниця Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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За її словами, розглядалася конституційна скарга, в якій КСУ просили визнати положення абзацу другого частини першої статті 483 Митного кодексу України, яка передбачає штрафні санкції та конфіскацію товарів у разі їх переміщення через кордон із приховуванням від митного контролю неконституційним, оскільки, на думку авторів подання, дані норми унеможливлюють реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності порушника митних правил з урахуванням:

характеру вчиненого протиправного діяння;

форми вини;

характеристики особи, винної у вчиненні правопорушення;

можливості відшкодування заподіяної шкоди;

наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Чинною нормою передбачено, що штраф за переміщення товарів через митний кордон України із приховуванням від митного контролю становить 100% вартості товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.

Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Конституційний Суд дійшов висновку, що приписи статті 483 Кодексу не відповідають Конституції України у зв’язку з тим, що «таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права (правовладді)».

Аналогічні за суттю рішення вже виносилися Конституційним судом за статтями 471 та 485 Митного кодексу України у 2021 році та 2022 році.

«З цього можна зробити однозначний висновок, що Мінфіну потрібно не чекати прийняття КСУ чергового подібного рішення, а невідкладно готувати проект комплексного закону про індивідуалізацію відповідальності, а отже, і штрафів, за всіма статтями Митного кодексу», — зазначила Южаніна.

За її інформацією, Держмитслужба вже кілька місяців тому подала до Мінфіну такий проєкт закону.

«Буду відстежувати ситуацію», — додала Южаніна.