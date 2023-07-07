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7 липня 2023, 8:35 Читать на русском

Держмитслужба підготувала законопроєкт про зміну покарання за контрабанду — Южаніна

Положення Митного кодексу щодо санкцій за контрабанду визнано неконституційними. Відповідне рішення було ухвалене 5 липня на пленарному засіданні Другого сенату Конституційного Суду. Про це повідомила колишня очільниця Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Положення Митного кодексу щодо санкцій за контрабанду визнано неконституційними.
Фото: usm.media

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За її словами, розглядалася конституційна скарга, в якій КСУ просили визнати положення абзацу другого частини першої статті 483 Митного кодексу України, яка передбачає штрафні санкції та конфіскацію товарів у разі їх переміщення через кордон із приховуванням від митного контролю неконституційним, оскільки, на думку авторів подання, дані норми унеможливлюють реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності порушника митних правил з урахуванням:

  • характеру вчиненого протиправного діяння;
  • форми вини;
  • характеристики особи, винної у вчиненні правопорушення;
  • можливості відшкодування заподіяної шкоди;
  • наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Чинною нормою передбачено, що штраф за переміщення товарів через митний кордон України із приховуванням від митного контролю становить 100% вартості товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.

Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Конституційний Суд дійшов висновку, що приписи статті 483 Кодексу не відповідають Конституції України у зв’язку з тим, що «таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права (правовладді)».

Аналогічні за суттю рішення вже виносилися Конституційним судом за статтями 471 та 485 Митного кодексу України у 2021 році та 2022 році.

«З цього можна зробити однозначний висновок, що Мінфіну потрібно не чекати прийняття КСУ чергового подібного рішення, а невідкладно готувати проект комплексного закону про індивідуалізацію відповідальності, а отже, і штрафів, за всіма статтями Митного кодексу», — зазначила Южаніна.

За її інформацією, Держмитслужба вже кілька місяців тому подала до Мінфіну такий проєкт закону.

«Буду відстежувати ситуацію», — додала Южаніна.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
Sweetdream
Sweetdream
7 липня 2023, 9:10
#
Треба взагалі нагороджувати за контрабанду. Причому, як контрабандистів так і митників з прикордонниками. Нехай всім буде приємно.)
+
+30
zevs1
zevs1
7 липня 2023, 9:35
#
Снижайте ставки, и контрабанда станет
не выгодной.

Берите пример с Грузии.
+
0
Ranet
Ranet
7 липня 2023, 10:33
#
Это уже реформированный суд такое начудил? Вот это туда занесли! 😂
Теперь таможню надо укомплектовать штанген-циркулями. Будут «индивидуальность» измерять, а также наличие обстоятельств и характеристику личности и форму вины. Подойдут и деревянные.
+
+15
zevs1
zevs1
7 липня 2023, 11:40
#
Зеленский под бурные овации в Верховной Раде расказал о реформе на таможне без таможенников и налоговой без налоговиков.
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