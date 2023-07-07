Минулої доби українські захисники ліквідували ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 232 810 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
510 російських окупантів, 2 танки та 17 БПЛА. Втрати ворога за 6 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 232810 (+510) осіб,
- танків — 4070 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7944 (+12) од,
- артилерійських систем — 4330 (+20) од,
- РСЗВ — 658 (+1) од,
- засоби ППО — 408 (+4) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3652 (+17),
- крилаті ракети — 1271 (+7),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6898 (+10) од,
- спеціальна техніка — 612 (+7).
Джерело: Мінфін
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