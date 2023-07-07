Євро подорожчало на 6 копійок. Курс НБУ

7 липня європейська валюта подорожчала на 6 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,84 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

Валютний ринок

6 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,78 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

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