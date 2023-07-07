Валютний прогноз: у ФРС США немає єдності щодо підвищення облікової ставки

В опублікованих протоколах Федрезерва відзначається «бурхлива дискусія» щодо подальших кроків щодо посилення монетарної політики. Керівництво ЦБ відзначає сильний ринок праці та зростання заробітних плат, які не дають інфляції опуститися нижче рівня 2%. З високою ймовірністю ФРС США підніме облікову ставку на 0,25%. Вплинути на це рішення можуть лише дані щодо ринку праці — зростання безробіття та падіння рівня зарплат. Однак очікування інвесторів говорять про інше. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0844, а опір — на рівні 1,0993. Останнім часом у цьому активі спостерігаються регулярні спроби змінити тренд. При цьому для подальшого зростання USD котирування мають опуститися нижче за позначку 1,0952.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9108, а підтримка утворилася на позначці 0,8906. У разі просування ціни вище 0,8990 доларів зміцниться до рівня 0,9275. В іншому випадку він може ослабнути до 0,8831.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6597, а спротив — на 0,6722. На момент написання коментаря спостерігалася спроба котирувань закріпитися вище за відмітку 0,6686 для подальшого пробою опору.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився рівень підтримки — 142,96, а опір утворився на позначці 144,88. Зараз USD, як і раніше, прагне досягти рекордних позначок з початку поточного року. Однак є сигнали про можливість короткострокового зміцнення JPY, якщо котирування опустяться нижче за рівень 143,89.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2487, а опір — на 1,2849. При закріпленні вище за відмітку 1,2590 фунт може посилитися до 1,2910.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6050. Опір перебуває на 0,6113. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6291, якщо котирування закріпляться над позначкою 0,6179.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD позначився рівень підтримки — 1,3201. Явного опору поки що немає. Якщо котирування закріпляться вище за позначку 1,3178, CAD продовжить девальвацію.