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6 липня 2023, 18:37 Читать на русском

Що і кому заповів Сільвіо Берлусконі

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заповів контрольний пакет акцій холдингу Fininvest своїм старшим дітям Маріні та П'єру Сільвіо Берлусконі, пишуть ANSA з посиланням на заповіт та Reuters з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заповів контрольний пакет акцій холдингу Fininvest своїм старшим дітям Маріні та П'єру Сільвіо Берлусконі, пишуть ANSA з посиланням на заповіт та Reuters з посиланням на джерела, знайомі з питанням.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗаповіт БерлусконіЗа даними ANSA і Reuters, старші діти Берлусконі однаково володітимуть часткою в холдингу близько 53%.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Заповіт Берлусконі

За даними ANSA і Reuters, старші діти Берлусконі однаково володітимуть часткою в холдингу близько 53%.

Марина Берлусконі — голова ради директорів Fininvest. Холдинг заявив, що заповіт колишнього прем'єра Італії доводить, що жодна особа не матиме одноосібного контролю над компанією. Троє інших дітей Берлусконі — Барбара, Елеонора та Луїджі — менш залучені до сімейного бізнесу, пише Reuters.

Згідно із заповітом, по 100 млн євро Берлусконі залишив своєму молодшому братові Паоло та Марті Фаскіні, яка була його останньою партнеркою. Вона не була його законною дружиною, але Берлусконі зіграв із нею «символічне» весілля. Ще він заповів 30 млн євро своєму близькому другу і соратнику Марчелло Дель Утрі: його засудили за змову з мафією в 2014 році, пише Reuters.

Заповіт Берлусконі датований 19 січня 2022 року: ця дата збігається з його госпіталізацією до лікарні Мілана для лікування, зазначає Reuters. Своє рішення щодо Fininvest та активів він ухвалив ще в 2006 році, пише ANSA.

Нагадаємо

Берлусконі помер у червні 2023 року на 87-му році життя. Він проходив лікування від пневмонії та мієломоноцитарного лейкозу. Статки колишнього прем'єра Італії та його родини на той момент оцінювалися в $6,8 млрд, за даними Forbes Real-Time.

Джерело: Мінфін
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