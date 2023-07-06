Приватизація принесла до держбюджету 1,82 млрд грн за перше півріччя 2023 року. За аналогічний період трьох попередніх років приватизація принесла майже таку ж суму. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
Фонд держмайна залучив до бюджету рекордну суму від приватизації у першому півріччі
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Середній показник залучених від приватизації коштів за попередні 10 років становив лише 267 млн грн, уточнюють у ФДМ.
Знакові продажі
Серед знакових продажів у першому півріччі 2023 року ФДМ відзначає приватизацію готелю Ермітаж у Києві, який став найбільшим продажем під час повномасштабного вторгнення (373 млн грн) та продаж першого морського порту в історії України (Усть-Дунайськ за 201 млн грн).
Більшість покупців державних активів — українські інвестори.
Джерело: Мінфін
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