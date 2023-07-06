Гранти для ветеранів: перші учасники отримають 6,8 мільйона на бізнес

Перші гранти отримають загалом 19 людей: 10 учасників бойових дій та 9 дружин військових. Вісьмом виплатять до 500 тис. грн фінансової допомоги, решті — до 250 тис. грн. Загальна сума складе 6,8 млн грн. Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Підтримка ветеранського бізнесу

Український ветеранський фонд Мінветеранів запустив третю конкурсну програму з підтримки ветеранського бізнесу у 2023 році. Ветерани, ветеранки, члени сімей загиблих захисників і захисниць можуть отримати від 500 000 до 3 млн грн.