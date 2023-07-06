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6 липня 2023, 15:51 Читать на русском

В Україні націоналізували російський літак вартістю 150 мільйонів

Вищий антикорупційний суд за матеріалами Служби безпеки України ухвалив рішення про передачу в дохід держави вантажно-пасажирського літака АН-140−100, що належить підсанкційній російської корпорації «Ростех». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вищий антикорупційний суд за матеріалами Служби безпеки України ухвалив рішення про передачу в дохід держави вантажно-пасажирського літака АН-140−100, що належить підсанкційній російської корпорації «Ростех».
Фото: АН-140-100

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Таким чином суд задовольнив ще один позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна «Ростеху».

За даними СБУ, вартість згаданого літака становить майже 150 млн грн.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну повітряне судно було передане українському державному підприємству «Антонов» для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до країни-агресора.

За даними слідства, російський літак перебував на балансі московського «Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина», який входить до структури «Ростеха» і є провідним виробником військової авіатехніки рф.

Саме ця російська компанія постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.

Наразі слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї російської компанії за ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Слідство триває.

Джерело: Мінфін
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