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6 липня 2023, 15:14 Читать на русском

Ізраїль планує звільнити іноземців від податків на криптовалюту

Законопроект про повне звільнення від податкових зборів для іноземців, які володіють цифровими активами, пройшов перше читання в парламенті Ізраїлю. Про це повідомляє Forklog.

Законопроект про повне звільнення від податкових зборів для іноземців, які володіють цифровими активами, пройшов перше читання в парламенті Ізраїлю.
Фото: pixabay.com

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Ініціатива передбачає зниження податків на продаж криптоопціонів для співробітників афілійованих компаній із 50% до 25%. Документ також пропонує використовувати термін «цифрова валюта» окремо від «цінного паперу».

Згідно з пояснювальною запискою, закон, що готується, повинен підвищити привабливість країни для закордонних інвесторів.

«Досі співробітники у криптоіндустрії мали платити подвійний податок на опціони порівняно з працівниками традиційної високотехнологічної галузі. Мало того, іноземні резиденти не мали тих самих пільг у блокчейн-секторі, що й класичні інвестори. Ця поправка спрямована на те, щоб збалансувати ситуацію та усунути дискримінацію в оподаткуванні», — заявив депутат Ден Іллоуз.

За його словами, пропозиція отримала підтримку коаліційного уряду на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

Джерело: Мінфін
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