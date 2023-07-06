Ізраїль планує звільнити іноземців від податків на криптовалюту

Законопроект про повне звільнення від податкових зборів для іноземців, які володіють цифровими активами, пройшов перше читання в парламенті Ізраїлю. Про це повідомляє Forklog.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ініціатива передбачає зниження податків на продаж криптоопціонів для співробітників афілійованих компаній із 50% до 25%. Документ також пропонує використовувати термін «цифрова валюта» окремо від «цінного паперу».

Згідно з пояснювальною запискою, закон, що готується, повинен підвищити привабливість країни для закордонних інвесторів.

«Досі співробітники у криптоіндустрії мали платити подвійний податок на опціони порівняно з працівниками традиційної високотехнологічної галузі. Мало того, іноземні резиденти не мали тих самих пільг у блокчейн-секторі, що й класичні інвестори. Ця поправка спрямована на те, щоб збалансувати ситуацію та усунути дискримінацію в оподаткуванні», — заявив депутат Ден Іллоуз.

За його словами, пропозиція отримала підтримку коаліційного уряду на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.