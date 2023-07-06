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6 липня 2023, 13:16 Читать на русском

Закрити всі нелегальні обмінники: Гетманцев анонсував наступні заходи проти порушників

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики провів спільне засідання з Національним банком щодо проблем обміну валюти, і поставив завдання протягом місяця закрити всі нелегальні обмінники. Про це повідомив глава Комітету Данило Гетманцев.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики провів спільне засідання з Національним банком щодо проблем обміну валюти, і поставив завдання протягом місяця закрити всі нелегальні обмінники.

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Незаконні обмінники

«Сформулювали чітке завдання Нацполу — повне й остаточне їх припинення (незаконних обмінників, — ред.). Перелік додамо, якщо Нацпол сам не бачить. Термін — місяць», — написав він.

Оцінка дій НБУ

Гетманцев загалом позитивно оцінив дії Нацбанку щодо розв'язання проблеми з відмовою учасників ринку приймати в населення зношені та старі купюри іноземних валют.

Однак наголосив, що проблему ще не розв'язано остаточно, і скарг від людей досі багато.

На думку голови Комітету, невдоволення громадян припиниться тільки після притягнення до відповідальності найбільш системних порушників.

«У цьому контексті вітаю „таємних покупців“ НБУ, гарячу лінію і системну перевірку скарг, що надходять від людей до Нацбанку», — написав Гетманцев.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Riojas
Riojas
6 липня 2023, 13:40
#
Ну если проблема у пана Гетьманцева почти решена, то ладно. Областной центр — по всем менкам стоят курсы «белый доллар / синий доллар», приносишь белый — гривны нет, принимает немного изношенные доллары только терминал привата. Единственное, что изменилось — банки вообще перестали выдавать новую валюту, даже с валютных депозитов. В привате выдали труху, которую пришлось класть им обратно на депозит, потому что *это* не приняли бы нигде, ПУМБ выдал нормальные, но 1996 года, под который тоже «гривны нет».
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0
BobKickass
BobKickass
6 липня 2023, 15:16
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Треба не лінуватися й писати скарги на обмінки, само воно не зміниться. Офіційну обмінку можуть оштрафувати після скарги, сіру можуть закрити взагалі.
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0
KotletaDollarov
KotletaDollarov
6 липня 2023, 15:19
#
На рынках полно точек, где годами стоят менялы и их «никто не видит». То что платят «взносы». С приватом да это беда, надо кататься по городу, выискивая где норм купюры, а не ветхий проштампованный затертый мусор. Кассиры в курсе этого, что им привозят шлак. Похоже просто приват выбрали для сброса всего мусора, который надо было вывозить на инкассо и перестали покупать норм купюры
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