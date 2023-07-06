Закрити всі нелегальні обмінники: Гетманцев анонсував наступні заходи проти порушників

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики провів спільне засідання з Національним банком щодо проблем обміну валюти, і поставив завдання протягом місяця закрити всі нелегальні обмінники . Про це повідомив глава Комітету Данило Гетманцев .

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Незаконні обмінники

«Сформулювали чітке завдання Нацполу — повне й остаточне їх припинення (незаконних обмінників, — ред.). Перелік додамо, якщо Нацпол сам не бачить. Термін — місяць», — написав він.

Оцінка дій НБУ

Гетманцев загалом позитивно оцінив дії Нацбанку щодо розв'язання проблеми з відмовою учасників ринку приймати в населення зношені та старі купюри іноземних валют.

Однак наголосив, що проблему ще не розв'язано остаточно, і скарг від людей досі багато.

На думку голови Комітету, невдоволення громадян припиниться тільки після притягнення до відповідальності найбільш системних порушників.

«У цьому контексті вітаю „таємних покупців“ НБУ, гарячу лінію і системну перевірку скарг, що надходять від людей до Нацбанку», — написав Гетманцев.