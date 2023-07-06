Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики провів спільне засідання з Національним банком щодо проблем обміну валюти, і поставив завдання протягом місяця закрити всі нелегальні обмінники. Про це повідомив глава Комітету Данило Гетманцев.
Закрити всі нелегальні обмінники: Гетманцев анонсував наступні заходи проти порушників
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Незаконні обмінники
«Сформулювали чітке завдання Нацполу — повне й остаточне їх припинення (незаконних обмінників, — ред.). Перелік додамо, якщо Нацпол сам не бачить. Термін — місяць», — написав він.
Оцінка дій НБУ
Гетманцев загалом позитивно оцінив дії Нацбанку щодо розв'язання проблеми з відмовою учасників ринку приймати в населення зношені та старі купюри іноземних валют.
Однак наголосив, що проблему ще не розв'язано остаточно, і скарг від людей досі багато.
На думку голови Комітету, невдоволення громадян припиниться тільки після притягнення до відповідальності найбільш системних порушників.
«У цьому контексті вітаю „таємних покупців“ НБУ, гарячу лінію і системну перевірку скарг, що надходять від людей до Нацбанку», — написав Гетманцев.
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