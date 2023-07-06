НБУ анонсував поповнення асортименту нумізматичної та сувенірної продукції (список)

В п'ятницю, 7 липня, о 10:00 інтернет-магазин НБУ поповнить асортимент нумізматичної та сувенірної продукції. Про це повідомляє регулятор.

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Що нового з'явиться в інтернет-магазині НБУ

Пам’ятна монета зі срібла «В єдності — сила»;

Пам’ятна монета з нейзильберу «Ой у лузі червона калина» у сувенірній упаковці;

Пам’ятна монета з нейзильберу «Народжений в Україні» в сувенірній упаковці;

Набір із трьох монет з нейзильберу у сувенірній упаковці «Державні символи України»;

Пам`ятна медаль «Місто героїв — Миколаїв»;

Пам`ятна медаль «Місто героїв — Чернігів»;

Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень до 160-річчя від дня народження Івана Франка у сувенірній упаковці;

Сувенірна банкнота «Леонід Каденюк — перший космонавт незалежної України»;

Сувенірна банкнота «Сто гривень» (до 100-річчя подій Української революції 1917−1921 років) в сувенірній упаковці;

Сувенірна банкнота «Сто карбованців» (до 100-річчя подій Української революції 1917−1921 років) в сувенірній упаковці.

Придбати дані пам’ятні монети і сувенірні банкноти можна буде вже завтра на сайті інтернет-магазину НБУ.