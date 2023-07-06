Ринки знижуються, нафта зростає: що потрібно знати вранці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

6 липня 2023, 10:02 Читать на русском

Ринки знижуються, нафта зростає: що потрібно знати вранці

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.

Фондові індекси США знизилися у середу

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq впали на 0,2%, а індекс Dow Jones скоротився на 0,4%.

Все через публікацію протоколів останнього засідання Федеральної резервної системи США, які вказують на схильність ФРС продовжувати підвищувати відсоткові ставки на тлі сильнішої, ніж очікувалося, економічної активності в країні, а також сталої інфляції.

Раніше, у червні, американський регулятор залишив відсоткові ставки у країні без змін уперше після десяти послідовних підвищень.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються слідом за Уолл-Стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 1,7%, японський Nikkei впав на 1,8%, південнокорейський Kospi подешевшав на 0,9%, сінгапурський STI скоротився на 0,8%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,5% та 3,1% відповідно.

Інвестори в Азії стурбовані збереженням яструбиної політики ФРС, а також наростаючою ескалацією торгової війни між США та Китаєм.

Нафтові ціни зросли до двотижневого максимуму

За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 0,5% до $76,65 за барель, а контракти на WTI додали 2,8% до $71,79. Обидва ці показники досягли найвищого рівня з 21 червня.

Стрімке зростання нафтових цін було за заявою міністра енергетики Саудівської Аравії, що ОПЕК та її союзники зроблять «все необхідне» для підтримки ринку нафти, натякнувши на можливість подальшого скорочення видобутку.

Проте аналітики з Morgan Stanley нещодавно знизили свій прогноз щодо цін на нафту, очікуючи на профіцит нафтових запасів у першому півріччі 2024 року.

Microsoft стане другою компанією після Apple з ринковою оцінкою $3 трлн.

Аналітики Wedbush Securities вважають, що це відбудеться вже на початку 2024 року, оскільки Microsoft продовжує збільшувати свою частку на ринку хмарних обчислень.

Експерти також зазначають, що компанія лише починає виходити на новий рівень зростання завдяки участі у розвитку ШІ.

У Wedbush заявляють, що Microsoft зможе монетизувати технології ШІ, зокрема чат-бота ChatGPT, розробленого OpenAI за підтримки хмарного гіганта, набагато раніше, ніж очікує Уолл-Стріт.

На цьому тлі аналітики з Wedbush зберегли рейтинг «краще ринку» для акцій Microsoft і встановили цільову ціну для них у $375.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами