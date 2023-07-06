Ринки знижуються, нафта зростає: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися у середу

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq впали на 0,2%, а індекс Dow Jones скоротився на 0,4%.

Все через публікацію протоколів останнього засідання Федеральної резервної системи США, які вказують на схильність ФРС продовжувати підвищувати відсоткові ставки на тлі сильнішої, ніж очікувалося, економічної активності в країні, а також сталої інфляції.

Раніше, у червні, американський регулятор залишив відсоткові ставки у країні без змін уперше після десяти послідовних підвищень.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються слідом за Уолл-Стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 1,7%, японський Nikkei впав на 1,8%, південнокорейський Kospi подешевшав на 0,9%, сінгапурський STI скоротився на 0,8%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,5% та 3,1% відповідно.

Інвестори в Азії стурбовані збереженням яструбиної політики ФРС, а також наростаючою ескалацією торгової війни між США та Китаєм.

Нафтові ціни зросли до двотижневого максимуму

За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 0,5% до $76,65 за барель, а контракти на WTI додали 2,8% до $71,79. Обидва ці показники досягли найвищого рівня з 21 червня.

Стрімке зростання нафтових цін було за заявою міністра енергетики Саудівської Аравії, що ОПЕК та її союзники зроблять «все необхідне» для підтримки ринку нафти, натякнувши на можливість подальшого скорочення видобутку.

Проте аналітики з Morgan Stanley нещодавно знизили свій прогноз щодо цін на нафту, очікуючи на профіцит нафтових запасів у першому півріччі 2024 року.

Microsoft стане другою компанією після Apple з ринковою оцінкою $3 трлн.

Аналітики Wedbush Securities вважають, що це відбудеться вже на початку 2024 року, оскільки Microsoft продовжує збільшувати свою частку на ринку хмарних обчислень.

Експерти також зазначають, що компанія лише починає виходити на новий рівень зростання завдяки участі у розвитку ШІ.

У Wedbush заявляють, що Microsoft зможе монетизувати технології ШІ, зокрема чат-бота ChatGPT, розробленого OpenAI за підтримки хмарного гіганта, набагато раніше, ніж очікує Уолл-Стріт.

На цьому тлі аналітики з Wedbush зберегли рейтинг «краще ринку» для акцій Microsoft і встановили цільову ціну для них у $375.