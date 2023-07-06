SENSAR діє. — Другий Invest Forum від компанії

Окремий напрямок роботи SENSAR Development — соціальні ініціативи. Команда досвідчених фахівців просто не має права не реалізовувати свій потенціал. Запроваджувати нові ідеї, створювати сучасну архітектуру, формувати в українців поняття якісного клієнтського сервісу, реалізовувати соціально значущі проєкти — стратегія компанії, і війна не стане перепоною.

Вперше масштабний форум про інвестиції на 2 000+ учасників компанія провела в 2021-му році у Запоріжжі. Вже тоді побачили неймовірний попит на експертні знання у сфері інвестицій та вирішили, що цьогоріч такий форум просто необхідний. У компанії розуміють, як в сучасних умовах інвестору складно розвивати власний бізнес та робити свій внесок в економіку України.

А тому SENSAR діє. Попри активізацію ворожих обстрілів останні тижні в Києві — 30 червня у КВЦ Парковому було проведено грандіозну подію — Invest Forum. Restart.

1000+ учасників.

8 годин якісного інвест-контенту.

23 топ-спікери — інвестори-експерти з різних галузей.

Безмежний нетворкінг.

Учасники форуму могли задавати свої live-питання та особисто поспілкуватися з спікерами, серед яких були:

Марк Марченко , CEO, засновник SENSAR Development.

, CEO, засновник SENSAR Development. Галина Янченко , секретар Національної інвестиційної ради України, Голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань захисту прав інвесторів, народний депутат України.

, секретар Національної інвестиційної ради України, Голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань захисту прав інвесторів, народний депутат України. Олександр Герчик , професійний трейдер, засновник освітньої платформи Gerchik Trading Ecosystem.

, професійний трейдер, засновник освітньої платформи Gerchik Trading Ecosystem. Мирослава Козачук , власниця та СЕО компанії Franchise Group, викладач в Big Money University та «Перша школа з франчайзингу».

, власниця та СЕО компанії Franchise Group, викладач в Big Money University та «Перша школа з франчайзингу». Ерік Найман , керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S, практикуючий трейдер.

, керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S, практикуючий трейдер. Дмитро Карпіловський , співзасновник, керуючий партнер УкрІнвестКлуб.

, співзасновник, керуючий партнер УкрІнвестКлуб. Ігор Фостенко , засновник компанії «Enjoy The Wood», з обігом понад 12 млн доларів на рік.

, засновник компанії «Enjoy The Wood», з обігом понад 12 млн доларів на рік. Костянтин Писаренко , засновник T.H.E. CAPITAL.

, засновник T.H.E. CAPITAL. Артур Лупашко , засновник та СEO Ribas Hotels Group.

, засновник та СEO Ribas Hotels Group. Артур Міхно , СЕО та співзасновник Work.ua.

, СЕО та співзасновник Work.ua. Владислав Савченко , засновник і власник міжнародної групи IT компаній Powercode, Foodex.24.

, засновник і власник міжнародної групи IT компаній Powercode, Foodex.24. Антон Дзюба , співзасновник та CEO DOUBLETOP, керуючий інвестиційним крипто-фондом.

, співзасновник та CEO DOUBLETOP, керуючий інвестиційним крипто-фондом. Олексій Василенко , мистецтвознавець-експерт, експерт програми «Inous» в Mark Braus Institute, співзасновник аукціонного дому «Goldens», власник компанії «Corpus Fine Art».

, мистецтвознавець-експерт, експерт програми «Inous» в Mark Braus Institute, співзасновник аукціонного дому «Goldens», власник компанії «Corpus Fine Art». Олександр Андросович , Business developer в ЛУН.

, Business developer в ЛУН. Андрій Остапчук, Forbes «30 under 30», засновник «Young Business Club» та інші.

Форум відбувся. І команда SENSAR Development знову впевнилася, що рухається у правильному напрямку. А тому продовжують діяти: будувати у Запоріжжі в 40 км від фронту, реалізовувати нові інвестиційні проєкти у Львові, Яремче, організовувати бізнес-форуми задля розуміння, як нам усім діяти зараз — в розпал війни. Ну і, звісно, продовжують сподіватись на краще та вірити в майбутнє нашої країни.