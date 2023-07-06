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6 липня 2023, 11:44 Читать на русском

SENSAR діє. — Другий Invest Forum від компанії

Окремий напрямок роботи SENSAR Development — соціальні ініціативи. Команда досвідчених фахівців просто не має права не реалізовувати свій потенціал. Запроваджувати нові ідеї, створювати сучасну архітектуру, формувати в українців поняття якісного клієнтського сервісу, реалізовувати соціально значущі проєкти — стратегія компанії, і війна не стане перепоною.

Вперше масштабний форум про інвестиції на 2 000+ учасників компанія провела в 2021-му році у Запоріжжі. Вже тоді побачили неймовірний попит на експертні знання у сфері інвестицій та вирішили, що цьогоріч такий форум просто необхідний. У компанії розуміють, як в сучасних умовах інвестору складно розвивати власний бізнес та робити свій внесок в економіку України.

А тому SENSAR діє. Попри активізацію ворожих обстрілів останні тижні в Києві — 30 червня у КВЦ Парковому було проведено грандіозну подію — Invest Forum. Restart.

1000+ учасників.

8 годин якісного інвест-контенту.

23 топ-спікери — інвестори-експерти з різних галузей.

Безмежний нетворкінг.

Учасники форуму могли задавати свої live-питання та особисто поспілкуватися з спікерами, серед яких були:

  • Марк Марченко, CEO, засновник SENSAR Development.
  • Галина Янченко, секретар Національної інвестиційної ради України, Голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань захисту прав інвесторів, народний депутат України.
  • Олександр Герчик, професійний трейдер, засновник освітньої платформи Gerchik Trading Ecosystem.
  • Мирослава Козачук, власниця та СЕО компанії Franchise Group, викладач в Big Money University та «Перша школа з франчайзингу».
  • Ерік Найман, керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S, практикуючий трейдер.
  • Дмитро Карпіловський, співзасновник, керуючий партнер УкрІнвестКлуб.
  • Ігор Фостенко, засновник компанії «Enjoy The Wood», з обігом понад 12 млн доларів на рік.
  • Костянтин Писаренко, засновник T.H.E. CAPITAL.
  • Артур Лупашко, засновник та СEO Ribas Hotels Group.
  • Артур Міхно, СЕО та співзасновник Work.ua.
  • Владислав Савченко, засновник і власник міжнародної групи IT компаній Powercode, Foodex.24.
  • Антон Дзюба, співзасновник та CEO DOUBLETOP, керуючий інвестиційним крипто-фондом.
  • Олексій Василенко, мистецтвознавець-експерт, експерт програми «Inous» в Mark Braus Institute, співзасновник аукціонного дому «Goldens», власник компанії «Corpus Fine Art».
  • Олександр Андросович, Business developer в ЛУН.
  • Андрій Остапчук, Forbes «30 under 30», засновник «Young Business Club» та інші.

Форум відбувся. І команда SENSAR Development знову впевнилася, що рухається у правильному напрямку. А тому продовжують діяти: будувати у Запоріжжі в 40 км від фронту, реалізовувати нові інвестиційні проєкти у Львові, Яремче, організовувати бізнес-форуми задля розуміння, як нам усім діяти зараз — в розпал війни. Ну і, звісно, продовжують сподіватись на краще та вірити в майбутнє нашої країни.

Джерело: Мінфін
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