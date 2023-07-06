Минулої доби українські захисники ліквідували ще 600 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 232 300 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
600 російських окупантів, 6 танків та 21 БПЛА. Втрати ворога за 5 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 232 300 (+600) осіб ліквідовано,
- танків — 4068 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 7932 (+15) од,
- артилерійських систем — 4310 (+22) од,
- РСЗВ — 657 (+1) од,
- засоби ППО — 404 (+9) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3635 (+21),
- крилаті ракети — 1264 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6888 (+23) од,
- спеціальна техніка — 605 (+7).
Джерело: Мінфін
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