Хакери викрали в червні $93 мільйони у криптовалюті — PeckShield

Аналітична компанія PeckShield у своєму щомісячному звіті повідомила про зростання крадіжок криптовалюти в червні. За цей місяць зловмисникам вдалося викрасти близько $93 млн у криптовалюті, здійснивши 42 зломи. Про це пише Криптомісто.

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Скільки вдалося викрасти

Станом на 30 червня 2023 року, аналітики зафіксували, що близько 1 105 ETH і 1 579 BNB було переведено на криптоміксер Tornado Cash. Крім того, 0,18 ETH було відправлено на платформу ChangeNOW, а 19 990 DAI — на платформу Railgun. Хакери також виводили вкрадені кошти на платформи CEX і FixedFloat, як повідомляють в PeckShield.

У червні також було викрадено NFT на суму $2,27 млн, що на 23% менше, ніж у попередньому місяці.

Згідно з даними PeckShield, найзначнішим випадком злому стало викрадення $12 млн у криптовалюті з криптогаманця Atomic Wallet. Однак інші аналітичні платформи повідомляють, що цей злам міг призвести до втрати $100 млн у криптовалюті.

Раніше Elliptic повідомила про те, що криптоактиви, викрадені з гаманців Atomic Wallet, були виявлені на сервісі Sinbad, який є популярним серед хакерів з угруповання Lazarus Group.

Нагадаємо

Сумарний обсяг викрадених хакерами криптовалют за першу половину 2023 року становив $457,78 млн. У січні було вкрадено $8,8 млн, у лютому — $35,5 млн, у березні — $211,5 млн. У квітні сума становила $93,4 млн, у травні — $16,03 млн, а в червні — $92,55 млн.