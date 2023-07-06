Український ветеранський фонд Мінветеранів запустив третю конкурсну програму з підтримки ветеранського бізнесу у 2023 році. Ветерани, ветеранки, члени сімей загиблих захисників і захисниць можуть отримати від 500 000 до 3 млн грн, йдеться у пресрелізі фонду, пише Forbes.ua.
В Україні запустили програму підтримки ветеранського бізнесу: хто може отримати кошти
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Як подати заявку
Подати заявку можна до 13 липня 2023 року (включно).
Фінансову підтримку можуть отримати:
- ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці;
- юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
Програма #Варто відбувається у конкурсному форматі. Учасники захищатимуть бізнес-проєкти перед експертною радою.
Нагадаємо
Український ветеранський фонд Мінветеранів уже понад рік підтримує ветеранський бізнес. За 2022-й 269 ветеранів і членів родин загиблих захисників і захисниць отримали фінансове підсилення.
Джерело: Мінфін
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