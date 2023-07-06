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6 липня 2023, 8:54 Читать на русском

В Україні запустили програму підтримки ветеранського бізнесу: хто може отримати кошти

Український ветеранський фонд Мінветеранів запустив третю конкурсну програму з підтримки ветеранського бізнесу у 2023 році. Ветерани, ветеранки, члени сімей загиблих захисників і захисниць можуть отримати від 500 000 до 3 млн грн, йдеться у пресрелізі фонду, пише Forbes.ua.

Український ветеранський фонд Мінветеранів запустив третю конкурсну програму з підтримки ветеранського бізнесу у 2023 році.
Фото: pravda.com.ua

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Як подати заявку

Подати заявку можна до 13 липня 2023 року (включно).

Фінансову підтримку можуть отримати:

  • ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці;
  • юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Програма #Варто відбувається у конкурсному форматі. Учасники захищатимуть бізнес-проєкти перед експертною радою.

Нагадаємо

Український ветеранський фонд Мінветеранів уже понад рік підтримує ветеранський бізнес. За 2022-й 269 ветеранів і членів родин загиблих захисників і захисниць отримали фінансове підсилення.

Джерело: Мінфін
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