В Україні запустили програму підтримки ветеранського бізнесу: хто може отримати кошти

Український ветеранський фонд Мінветеранів запустив третю конкурсну програму з підтримки ветеранського бізнесу у 2023 році. Ветерани, ветеранки, члени сімей загиблих захисників і захисниць можуть отримати від 500 000 до 3 млн грн, йдеться у пресрелізі фонду, пише Forbes.ua.