Фінський банк дозволив Ротенбергу вивести активи незадовго до накладення санкцій ЄС

Фінський банк Suupohjan Osuuspankki дозволив наближеному до Путіна російському олігарху Борису Ротенбергу зняти готівку своєї компанії безпосередньо перед тим, як проти нього були запроваджені санкції Євросоюзу. Про це повідомляє фінське видання Ilta-Sanomat із посиланням на документи Фінансової інспекції країни.

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Банк протягом багатьох років обмірковував питання обслуговування Ротенберга, оскільки той ще у 2014 році потрапив під санкції США через анексію росією Криму.

У 2020 році комплаєнс-підрозділ групи POP Group, якій належить Suupohjan Osuuspankki, застерігав керівництво щодо можливих наслідків вторинних санкцій через обслуговування активів підсанкційного олігарха.

У травні того ж року підрозділ рекомендував припинити обслуговування активів Ротенберга, та зрештою рішення відклали, аби дати час олігарху переказати їх на інший рахунок. Це сталось уже 4 квітня 2022 року.

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При цьому, як вказує Ilta-Sanomat, комплаєнс-підрозділ POP Group і в цьому випадку не рекомендував дозволяти таку операцію, і з нею начебто погодилась рада директорів банку. А через чотири після виведення коштів дні ЄС вніс наближеного до Путіна олігарха у санкційний список через повномасштабну агресію рф проти України.

З документів, які надала Фінансова інспекція Фінляндії, не зрозуміло, чи були залучені комплаєнс-офіцери до ухвалення рішення про дозвіл на зняття готівки. Колишнє керівництво Suupohjan Osuuspankki відмовилось коментувати рішення, та підкреслило, що банк дотримувався правил.