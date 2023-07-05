Румунська компанія перевищила оцінку в $10 мільярдів на «історичному» IPO

Румунська енергетична компанія Hidroelectrica вийшла на біржу. ЇЇ публічне розміщення (IPO) стало найбільшим в історії фондового ринку Румунії та рекордним для всієї Європи у 2023 році. Про це повідомляє Reuters.

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Акції компанії під час розміщення оцінили у 104 леї за штуку ($22,87) за загальної капіталізації $10,3 млрд, що в уряді Румунії розцінили як історичний успіх.

Цінні папери Hidroelectrica почнуть торгуватися на Бухарестській біржі з 12 липня. На продаж виставили усі 19,97% акцій, які належали фонду Fondul Proprietatea під управлінням американської компанії Franklin Templeton. Решта 80% акцій залишається у власності уряду Румунії.

Агентство вказує, що плани лістингу Hidroelectrica обговорювалися понад десять років, але IPO відбулося лише після вимоги Євросоюзу — це стало умовою для розблокування румунських грошей з фонду відновлення після пандемії коронавірусу.

«Це — подія, яку чекали більше ніж 10 років, а також найбільший лістинг в історії Бухарестської фондової біржі. Історичний успіх лістингу Hidroelectrica показує, що це був правильний вибір», — заявив міністр енергетики Румунії Себастьян Бурдужа.

До розміщення акцій Hidroelectrica найбільшим IPO в Європі у 2023 році було розміщення італійського оператора казино Lottomatica Group обсягом $663 млн.