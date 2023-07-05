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5 липня 2023, 18:15 Читать на русском

Україна через війну зазнала прямих збитків на майже $149 мільярдів — KSE

Наразі прямі збитки України від російської агресії становлять приблизно $149 млрд. Про це повідомив керівник проєктів з підтримки реформ KSE Максим Нефьодов, передає Укрінформ.

Наразі прямі збитки України від російської агресії становлять приблизно $149 млрд.
Фото: korrespondent.net

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Оцінка збитків

«Зараз ми оцінюємо прямі збитки від другого етапу російської агресії, який розпочався у лютому 2022 року, приблизно у $149 млрд. Мова йде про прямі збитки — знищені будівлі, автомобілі, а не про загальний обсяг збитків, який враховує людські втрати», — сказав Нефьодов.

Він розповів, що в рамках проєкту «росія заплатить» аналітики КШЕ працюють з державними органами та бізнесом, щоб зрозуміти розмір збитків і їх наслідки для економіки країни.

Крім того, наразі фахівці КШЕ також займаються аналізом втрат від руйнування Каховської ГЕС, щоб «полегшити роботу приватним власникам і заявникам».

Нагадаємо

Через підрив Каховської ГЕС Україні завдано щонайменше $2 млрд прямих збитків, йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології та промисловості.

Джерело: Мінфін
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