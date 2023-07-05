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5 липня 2023, 15:11 Читать на русском

У Південній Кореї вперше за 30 років дозволять видати ліцензії новим банкам

У Південній Кореї хочуть підвищити конкуренцію на банківському ринку. Вперше за 30 років в країні дозволять видати ліцензії новим банкам. Про це повідомляє пресслужба Комісії з фінансових послуг Південної Кореї.

У Південній Кореї хочуть підвищити конкуренцію на банківському ринку.
Фото: pixabay.com

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«Регіональним банкам буде дозволено розширити свою діяльність на всю країну. Вперше за 30 років може бути створений новий загальнонаціональний банк. Це важливо, тому що новий загальнонаціональний банк зможе базуватися не в Сеулі, а в іншому місті», — заявив регулятор.

Домінація банків

За даними Financial Times, що у Південній Кореї домінують п'ять великих банків:

  • Shinhan,
  • Kookmin,
  • Hana,
  • Woori,
  • NongHyup.

Президент країни Юн Сок Йоль недавно розкритикував їхню діяльність за «грошовий бенкет» — у зароблянні легких грошей на різниці у відсоткових ставках за кредитами та депозитами.

Рішення регулятора покликане підвищити конкуренцію на банківському ринку.

Органи влади готові сприяти входженню на ринок нових гравців, зокрема інтернет-банків та інших спеціалізованих установ, якщо їхні бізнес-плани визнають стабільними та життєздатними.

Хто може отримати нову ліцензію

Першим банком, який може отримати нову ліцензію, може стати Daegu Bank — регіональний підрозділ фінансового холдингу DGB Financial Group з Тегу (четверте за населенням місто Південної Кореї).

Джерело: Мінфін
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