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5 липня 2023, 13:14 Читать на русском

Кабмін вніс зміни в роботу Prozorro Market. Як працюватимуть закупівлі

Кабінет міністрів України прийняв постанову, що вносить цілу низку важливих змін у специфіку роботи Prozorro Market. Про це повідомляє пресслужба ДП «Прозорро».

Кабінет міністрів України прийняв постанову, що вносить цілу низку важливих змін у специфіку роботи Prozorro Market.
Фото: nazk.gov.ua

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Ключова зміна

Відтепер єдиним інструментом для проведення закупівель у Prozorro Market стане запит пропозицій.

Раніше до 100 тис. грн можна було проводити прямі замовлення в електронному каталозі — обираючи товар на вітрині, як в інтернет-магазині. Утім, дослідження та опитування користувачів показали, що саме запит дозволяє замовникам отримувати завжди актуальні пропозиції від бізнесу та більш вигідні ціни.

Тож відтепер замовники, які вирішили купити необхідний товар у Prozorro Market, незалежно від суми закупівлі, мають оголосити запит та вказати у ньому всі деталі замовлення. І тоді постачальники зможуть надати актуальну ціну під конкретні умови замовника.

«Інструмент запиту пропозицій у Prozorro Market дозволяє замовникам швидко закривати свої потреби без підготовки тендерної документації — у середньому закупівля триває до 10 днів. Крім того, це можливість отримати вигідні ціни завдяки конкуренції між кваліфікованими у Prozorro Market постачальниками — адже отримає замовлення той, хто запропонує найкращу ціну», — прокоментувала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Інші нововведення

Окрім того, постанова запроваджує ще низку нововведень у роботі електронного каталогу, які враховують досвід та побажання як замовників, так і постачальників:

  • У замовленнях до 500 тис. грн замовники зможуть більш чітко вказати, який саме товар їм потрібен: обирати з переліку потрібні йому характеристики товару, а також вказувати конкретні торговельні марки виробників продукції, які він бажає отримати;
  • Для уникнення конфліктних ситуацій між замовником та постачальником вводиться вимога надавати обов’язковий проєкт договору у запиті пропозицій.
  • Замовнику надається право відхилити пропозицію переможця, якщо він відмовляється підписувати договір, та перейти до розгляду наступної.

Зазначається, що з початку 2023 року замовники провели в Prozorro Market запитів на 2,7 млрд грн. На сьогодні асортимент Prozorro Market налічує близько 90 тисяч товарів від 3 тисяч кваліфікованих постачальників.

Джерело: Мінфін
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