Бібер втратив $1,2 млн на NFT, Mastercard за інтеграцію блокчейну: що нового на ринку криптовалют

Регулятор ПАР вимагатиме ліцензії від місцевих криптобірж

Управління з нагляду за фінансовим сектором ПАР (FSCA) вимагатиме від місцевих бірж отримання ліцензій до кінця року. Про це повідомляє Bloomberg.

Процес прийому документів розпочався кілька тижнів тому і триватиме до 30 листопада. FSCA вже отримало близько 20 заявок від місцевих криптовалютних компаній.

«Використання криптовалютних продуктів може завдати серйозної шкоди учасникам фінансового ринку. Тому для нас є сенс запровадити нормативну базу», — зазначив комісар FSCA Унаті Камлана.

Якщо біржі продовжать роботу без відповідних документів після встановленого терміну, їм загрожують штрафи чи припинення роботи.

ПАР стане першою країною на континенті, яка вимагала від бірж цифрових активів отримання ліцензій.

Британський регулятор назвав термін набуття чинності режимом реклами криптовалют

Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA) попередило учасників криптоіндустрії про необхідність дотримання режиму для рекламних акцій, який набуде чинності 8 жовтня 2023 року.

Порушникам може загрожувати кримінальна відповідальність, включаючи штрафи та тюремний строк до двох років.

Для криптокомпаній, у тому числі тих, що базуються за кордоном, акція буде легальною у випадку, якщо її організатор:

є зареєстрованим у FCA учасником ринку;

отримав схвалення від такої фірми;

подав заявку до департаменту FCA з питань відмивання грошей та фінансування тероризму;

відповідає виняткам, передбаченим Законом про фінансові послуги та ринки.

Маркетингові кампанії загалом повинні дотримуватись режиму, що діє для промоутерів послуг у сфері традиційних фінансів. Він передбачає серед іншого «конкретні попередження про ризики» та наявність запобіжних елементів для недосвідчених інвесторів на зразок 24-годинного «періоду охолодження».

У FCA очікують, що криптокомпанії «чітко і ясно» інформуватимуть споживачів про свої пропозиції, а також про припинення надання послуг.

У Mastercard висловилися за інтеграцію блокчейну та традиційних фінансів

Директор з цифрових технологій Mastercard Йорн Ламберт вважає за необхідне об'єднання блокчейну та традиційних фінансів. Про це повідомляє The Payments.

На його думку, це сприятиме масовому прийняттю технології розподіленого реєстру, усуваючи дефіцит довіри до індустрії.

«Щоб масштабуватися, вам потрібно перенести існуючі регульовані гроші, які підтримує центральний банк, до блокчейну. Це ще не зроблено», — заявив Ламберт.

Він пропонує використовувати токенізовані депозити як один із безпечних способів перенесення активів комерційних банків у цифровий формат.

На його думку, зараз об'єднання блокчейну та традиційної фінансової системи неможливе через відсутність «основи для роботи в безпечному середовищі».

Він заявив, що блокчейн може спрощувати транскордонні платежі, торгівлю та страхування за рахунок токенізації активів та програмованості транзакцій.

Ламберт додав, що цифрові валюти центральних банків (CBDC) не допоможуть вирішити існуючу проблему довіри, зазначивши, що мають проблеми з масштабованістю.

Джастін Бібер втратив $1,2 млн на інвестиціях у NFT

Імовірно NFT, що належить поп-зірці Джастіну Біберу з колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC) #3001, обвалився в ціні з $1,3 млн до $59 000.

У січні 2022 року співак придбав незамінний токен за 500 ETH на маркетплейсі OpenSea — зараз цифровий актив коштує 29,5 WETH. Тоді ж з'явилися теорія, що покупку міг спонсорувати дизайнер модного бренду Drew Джанп'єр Д'Алессандро, що належить Біберу.

За словами незалежного журналіста під ніком Autism Capital, артист отримав NFT у рамках співпраці з компанією MoonPay. Він вважає, що фірма могла використати вплив зірки для підвищення ціни портфеля власних токенів та їх подальшого продажу.

У росії запропонували заборонити організацію обігу криптовалют

Мінфін рф пропонує заборонити організацію обороту криптовалют за винятком стейблкоїнів та продажу монет майнерам. Поправки будуть внесені до законопроекту, що регулює видобуток цифрових активів. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на обізнане джерело.

За його інформацією, йдеться про недопущення організації послуг, які допомагають здійснювати цивільно-правові угоди або операції з переведення цифрових валют від одного власника до іншого через російські обмінники та криптобанкомати.

Проте проти ініціативи Мінфіну виступили ФСБ та Слідчий комітет. На їхню думку, ці зміни фактично запроваджують заборону на організацію обігу цифрової валюти загалом, що не підтверджено «конкретними доводами».

У висновку ФСБ говориться, що визначення організації обігу цифрової валюти має «вичерпно розкривати всі особливості цього процесу».

У Слідчому комітеті попередили, що запропоновані формулювання Мінфіну рф можуть викликати плутанину між «забороною на організацію обігу» та «забороною на обіг», що, своєю чергою, призведе до правової невизначеності.

Крім того, відомство вважає, що у перспективі заборона на обіг криптовалют може збільшити частку тіньової економіки, спровокувати зростання злочинності та шахрайства, а також дестабілізувати економічні відносини.

Зараз у росії дозволені угоди з купівлі та продажу, обігу та випуску криптовалют. При цьому не допускається використання таких активів як засобу платежу та рекламування такої можливості.