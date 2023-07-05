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5 липня 2023, 9:33 Читать на русском

Інвестори очікують на протоколи ФРС, а ціни на електрику в Європі впали нижче нуля: що потрібно знати вранці

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Ф'ючерси на американські акції трохи знизилися у вівторок

За підсумками вчорашнього дня контракти на S&P 500 та Dow Jones впали на 0,1%, а ф'ючерси на індекс Nasdaq знизилися на 0,2%.

Раніше в понеділок основні фондові індекси США досягли максимумів 2023 року завдяки ралі акцій технологічних компаній цього року.

Сьогодні інвестори в Америці стежитимуть за публікацією протоколів засідання ФРС, які можуть пролити світло на подальші дії регулятора за процентними ставками.

Ринки Азії знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,6%, японський Nikkei впав на 0,5%, південнокорейський Kospi подешевшав на 0,4%, сінгапурський STI скоротився на 0,4%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,7% та 1,4% відповідно.

Все через уповільнення зростання ділової активності у сфері послуг Китаю та Японії.

Ринкові стратеги та керуючі фондами знижують прогнози щодо азіатських ринків

Згідно з опитуванням Bloomberg, експерти прогнозують, що індекс MSCI Asia Pacific зросте на 5% до кінця року, що нижче за квітневі очікування.

Якщо прогноз виявиться вірним, азіатські фондові ринки завершать рік нижче за рівні березня 2022 року.

Зниження очікувань щодо ринків Азії на цей рік пов'язане з падінням оптимізму щодо перспектив м'якшої грошово-кредитної політики в регіоні, а також згасання економічних перспектив Китаю, зауважує Bloomberg.

Ціни на електроенергію в Європі опустилися нижче нуля

У ході вчорашніх торгів європейські ціни на електрику знижувалися нижче за нуль на тлі високої продуктивності сонячних електростанцій.

Поява негативних цін, коли виробники доплачують споживачам енергії, відбувається дедалі частіше у міру того, як Європа будує дедалі більше нових дешевих сонячних ферм у спробах скоротити залежність від викопного палива.

Очікується, що сьогодні у низці європейських країн, у Німеччині, Данії та Нідерландах, ціни на електроенергію знову будуть негативними.

Тим часом згідно з дослідженням HSBC, у 2023 році в Європі встановлять нові сонячні панелі загальною потужністю до 60 гігават, що на третину більше торішнього рекорду.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
youknow
youknow
5 липня 2023, 10:02
#
В Україні - потенціал навіть більший, по сонячній та вітро генерації
+
+42
nitrolog
nitrolog
5 липня 2023, 11:18
#
Немає на вас европейці Ахметова та Коломойського, ті з вас би три шкури здерли за електрику))
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
5 липня 2023, 12:07
#
У них тарифы в 5−10 раз выше, блин страна д…ков
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