Минулої доби українські захисники ліквідували ще 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 231 700 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
670 російських окупантів, 3 танки та 12 БПЛА. Втрати ворога за 4 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 231700 (+670) осіб ліквідовано,
- танків — 4062 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7917 (+9) од,
- артилерійських систем — 4288 (+36) од,
- РСЗВ — 656 (+9) од,
- засоби ППО — 395 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3614 (+12),
- крилаті ракети — 1264 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6865 (+22) од,
- спеціальна техніка — 598 (+8).
Джерело: Мінфін
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