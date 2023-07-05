У травні обсяг приватних грошових переказів зменшилися до $929 мільйонів

У травні обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 10,6% та становили $929 млн. Про це свідчать дані НБУ , передають Українські Новини.

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Дані НБУ

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, збільшилася на 4,4%, тоді як інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 26,4%.

Загалом офіційними каналами надіслано на 13,3% переказів менше, ніж у травні минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 7% порівняно з травнем минулого року.

Нагадаємо

Усього за січень — травень 2023 року обсяги грошових переказів зменшилися на 11,9%, у тому числі: чиста оплата праці — на 11,2%, приватні трансферти — на 13,3%.