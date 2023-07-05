Великі збитки: «Верес» Новинського закрив найбільшу грибну ферму в Україні

Компанія «Верес» припинила з липня грибне та компостне виробництво на фермі у Каневі Черкаської області та законсервувала обладнання. Про це повідомляє профільний портал UDMIS із посиланням на інформацію від компанії.

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Збитки ферми

«Верес» останнім часом намагався знайти орендаря та зберегти виробництво, але безрезультатно.

Грибне виробництво «Верес» складається з 36 камер вирощування печериць по 700 кв. м площі вирощування у кожній, що робить ферму найбільшою в Україні. Виробництво компанії досягало 450 тонн грибів та до 3500 тонн компосту на місяць. Ферма працювала із 2004 року.

Причиною закриття стали збитки ферми. На виробництві працювало понад 200 осіб.

Основну частину врожаю печериць збирали для потреб власного консервного цеху з виробництва маринованих грибів.

Група компаній «Верес», що входить до промислово-інвестиційної групи «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського, спеціалізується на виробництві харчових продуктів, зокрема, консервованої продукції, соусів, уточнює агентство Інтерфакс-Україна.

До російського вторгнення група об'єднувала два переробні та два сільськогосподарські підприємства, логістичний центр зі зберігання продукції та господарство з вирощування печериць. На потужностях групи щороку переробляли до 25 000 тонн плодоовочевої продукції.

Продукцію під ТМ «Верес» до повномасштабної війни постачали до більш ніж 35 країн світу. Група входила до трійки найбільших виробників консервованих овочів в Україні