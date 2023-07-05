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5 липня 2023, 11:39 Читать на русском

Великі збитки: «Верес» Новинського закрив найбільшу грибну ферму в Україні

Компанія «Верес» припинила з липня грибне та компостне виробництво на фермі у Каневі Черкаської області та законсервувала обладнання. Про це повідомляє профільний портал UDMIS із посиланням на інформацію від компанії.

Компанія «Верес» припинила з липня грибне та компостне виробництво на фермі у Каневі Черкаської області та законсервувала обладнання.

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Збитки ферми

«Верес» останнім часом намагався знайти орендаря та зберегти виробництво, але безрезультатно.

Грибне виробництво «Верес» складається з 36 камер вирощування печериць по 700 кв. м площі вирощування у кожній, що робить ферму найбільшою в Україні. Виробництво компанії досягало 450 тонн грибів та до 3500 тонн компосту на місяць. Ферма працювала із 2004 року.

Причиною закриття стали збитки ферми. На виробництві працювало понад 200 осіб.

Основну частину врожаю печериць збирали для потреб власного консервного цеху з виробництва маринованих грибів.

Група компаній «Верес», що входить до промислово-інвестиційної групи «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського, спеціалізується на виробництві харчових продуктів, зокрема, консервованої продукції, соусів, уточнює агентство Інтерфакс-Україна.

До російського вторгнення група об'єднувала два переробні та два сільськогосподарські підприємства, логістичний центр зі зберігання продукції та господарство з вирощування печериць. На потужностях групи щороку переробляли до 25 000 тонн плодоовочевої продукції.

Продукцію під ТМ «Верес» до повномасштабної війни постачали до більш ніж 35 країн світу. Група входила до трійки найбільших виробників консервованих овочів в Україні

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
kadaad1988
kadaad1988
5 липня 2023, 11:44
#
Были бы ценники реальными на их консервацию, небыло бы убытков.
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
5 липня 2023, 12:03
#
Это что поднять цену еще в 2 раза???чтобы не было убытков
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
5 липня 2023, 11:47
#
Нет олигархов — нет проблем. Нет производства. Сплошь пролетарии да борцы с коррупцией за корр*ные деньги.
А чо. Норм.
+
0
Archebald
Archebald
5 липня 2023, 12:11
#
Автор себе читає?!
«Верес» останнім часом намагався знайти орендаря та зберегти виробництво, але безрезультатно.

Якщо хотів то зміг би погодитись на мінімальну аренду, а так це маячня.
Бізнес був цікавим коли приносив надприбутки!
До того ж основні покупці такої продукції зараз за кордоном!
Да і злощасна ЗАЕС це не шутки! Дуже близько!
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