Євро не змінилося. Курс НБУ

5 липня європейська валюта не змінилася. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,85 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ .

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Валютний ринок

4 липня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,85 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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