До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 4 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 4 липня
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Закриття 4 липня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,91/40,30
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39,87/40,25
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4/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,40 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,30−37,29, євро — 40,80−40,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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