Фонд держмайна створює новий підрозділ для управління конфіскованими активами

Фонд держмайна України створює новий структурний підрозділ — Управління супроводження санкційного майна, яке займатиметься активами, конфіскованими у підсанкційних осіб. Про це повідомила пресслужба фонду.

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Чим займатиметься новий підрозділ

«Новостворений підрозділ займатиметься управлінням примусово вилучених активів рф та її резидентів, організацією спільної роботи з ВАКС, Мін'юстом, РНБО та іншими правоохоронними органами щодо стягнених активів, а також забезпеченням підготовки до передачі їх в оренду або приватизацію», — йдеться в повідомленні.

3 липня ФДМУ відкрив вакансію начальника нового управління.

До його посадових обов'язків належить управління стягненими активами, їхній облік, підготовка до передання в оренду або на приватизацію тощо.