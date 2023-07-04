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4 липня 2023, 15:43 Читать на русском

НБУ перерахував зі спецрахунку на потреби військових майже 26 мільярдів

Станом на 1 липня залишок коштів на спецрахунку для допомоги силам оборони становить майже 2,9 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 2,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Станом на 1 липня залишок коштів на спецрахунку для допомоги силам оборони становить майже 2,9 млрд грн.

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Скільки перераховано

Загалом на спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло понад 28,7 млрд грн в еквіваленті.

Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота. З-за кордону в іноземній валюті надійшло понад 10,8 млрд грн.

Загалом з початку війни регулятор перерахував на потреби оборони понад 25,9 млрд грн, у червні — майже 613 млн грн, зокрема:

  • на потреби Національної гвардії України — усього 1,4 млрд грн;
  • на потреби Національної поліції України — 1,65 млрд грн;
  • на потреби Міністерства оборони України — понад 16 млрд грн;
  • на потреби Державної прикордонної служби України — 980,2 млн грн;
  • на потреби Держспецзв’язку — понад 5,2 млрд грн;
  • на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій — майже 74,9 млн грн;
  • на потреби РНБО — 40,5 млн грн;
  • на потреби Державної спеціальної служби транспорту — понад 186,7 млн грн;
  • на потреби Служби безпеки України — понад 318,2 млн грн.

Водночас залишок коштів на рахунку Мінсоцполітики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, становить майже 98 млн грн. За червень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло майже 6,7 млн грн.

Міністерство вже перерахувало з нього понад 845 млн грн для надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф.

Джерело: Мінфін
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