Українці суттєво знизили запити, через що майже не змінили оцінку свого добробуту — дослідження

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

4 липня 2023, 13:26 Читать на русском

Українці суттєво знизили запити, через що майже не змінили оцінку свого добробуту — дослідження

Завдяки істотному зниженню запитів після початку війни, громадяни України майже не змінили самооцінку свого добробуту, попри об'єктивне зниження доходів. Про це свідчить соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Завдяки істотному зниженню запитів після початку війни, громадяни України майже не змінили самооцінку свого добробуту, попри об'єктивне зниження доходів.
Фото: koda.gov.ua

Читайте «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Попри об'єктивне зниження доходів двох третин населення України, самооцінки добробуту майже не змінилися, бо запити людей під час війни суттєво знизилися, вони частіше задовольняються тим, що мають, та вважають, що їм вистачає на їжу або одяг навіть за суттєвого зниження доходів», — повідомляє КМІС.

Оцінка добробуту

Так, частка людей, які оцінювали свій добробут як «високий», становила 22% перед вторгненням, потім знизилася до 16−17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%.

Частка людей із «середнім» добробутом у період між лютим 2022 року і травнем 2023 року була досить стабільною на рівні 35−36%.

Частка респондентів, які оцінювали своє фінансове становище як дуже низьке, становила 9% до вторгнення, а станом на травень 2023 року становить 7%. Крім того, 33% респондентів оцінили свій добробут як «низький».

Проте об'єктивно фінансова ситуація українців після повномасштабного вторгнення РФ дуже погіршилася: у 64% громадян дохід знизився, а 27% через вторгнення втратили роботу. Крім того, з'явилася категорія громадян, які втратили майно та житло.

Відносно краще своє фінансове становище оцінює молодь (18−29 років), люди з вищою освітою, чоловіки, жителі великих міст, жителі західних областей України. Різниця між внутрішньо переміщеними особами та рештою українців у цьому відношенні несуттєва.

Опитування

Опитування проводилося на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2013 респондентів віком від 18 років з 26 травня по 5 червня, у всіх регіонах, що не перебувають в окупації.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами