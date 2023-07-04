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4 липня 2023, 13:05 Читать на русском

На прихисток для українців європейські країни витратили понад 43 мільярда євро

Уряди європейських країн виділили на прихисток для українців вже понад 43 млрд євро. Про це йдеться в оцінці Кільського інституту світової економіки, передає Мінреінтеграції.

Уряди європейських країн виділили на прихисток для українців вже понад 43 млрд євро.
Фото: depositphotos.com

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Що включають витрати

Такі витрати включають грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення продуктами харчування та засобами першої необхідності.

Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща, що складає понад 12 млрд євро.

На другому місці за цим показником опинилася Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже 11 млрд євро.

Значні кошти на прихисток для українців витратили Чехія (2,94 млрд євро), Іспанія (2,24 млрд євро), Франція (2,04 млрд євро), Румунія (1,26 млрд євро), Швейцарія (1,16 млрд євро) та Італія (1,15 млрд євро).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 липня 2023, 13:38
#
Поляки витратили 12 лярдів, а скільки зібрали податків з додаткових працівників? Тому не все так кисло у них. Та допомога пішла на їхній ринок, підвищила внутрішнє споживання, що стримує кризу. Також і ті гроші, які дають США та інші такожповертаються до них же, адже мінфін переводить їз в гривню, платить людям, які купують бакси чи євро, або розраховуються картами за кордоном. Боєприпаси та матеріали купуються також за кордоном. Реальний залишок баксів то приріст ЗВР — це те, що лишилося. І то не факт, бо люди також і підматрасне витрачають. А попереду ще відновлення. США вийшли з рецесії завдяки підйому економіки, яка працювала також і на Європу. Звісно, частина йшла в борг, але ринок ріс і хватало всім. Тому головне прогнати москаля. А гроші заробляються.
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