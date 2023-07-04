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4 липня 2023, 9:57 Читать на русском

Китай обмежить експорт до США, а рф та Саудівська Аравія скоротять обсяг нафтовидобутку: що потрібно знати вранці

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.
Фото: shostka.info

Фондові індекси США переважно зросли у вівторок

S&P 500 додав 0,1%, високотехнологічний Nasdaq — 0,2%, а індекс Dow Jones практично не змінився.

Учасники ринку сподіваються на продовження ралі на американському ринку акцій, незважаючи на прогнози рецесії та перспективи подальшого посилення грошово-кредитної політики з боку Федеральної резервної системи США.

Цього тижня інвестори уважно стежитимуть за п'ятничним звітом про зайнятість у США, щоб отримати підказки про подальші дії ФРС.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,3%, гонконгський Hang Seng додав 0,5%, японський Nikkei скоротився на 0,9%, південнокорейський Kospi та сінгапурський STI знизилися на 0, 2%, а китайський Shanghai Composite практично не змінився.

Інвестори в Азії зберігають стриманий настрій в очікуванні нових даних про те, чи центральні банки різних країн продовжать агресивне підвищення процентних ставок.

Китай обмежить експорт ключових матеріалів для виробництва чіпів у США

Влада країни почне контролювати експорт деяких металів, що широко використовуються в напівпровідниковій промисловості.

Так, наприклад, з наступного місяця для експорту галію та германію з Китаю, який є найбільшим у світі виробником цих металів, будуть потрібні спеціальні ліцензії.

Ці метали активно використовуються у напівпровідниках, засобах зв'язку та військовій техніці. Вони також є ключовими матеріалами у виробництві таких продуктів, як волоконно-оптичні кабелі та сонячні панелі.

Ці дії стали відповіддю на недавні спроби Вашингтона обмежити доступ Китаю до передових мікропроцесорів. У США побоюються, що Китай може використати американські мікрочіпи у військових цілях.

Саудівська Аравія та росія скорочують видобуток нафти

За даними CNN News, країни сукупно скоротять нафтовидобуток на 1,5 млн барелів на день, щоб підтримати нафтові ціни, оскільки уповільнення зростання глобальної економіки впливає на перспективи попиту на енергоносії.

Проте новини про скорочення обсягу нафтовидобутку з боку Росії та Саудівської Аравії не призвели до помітного зростання нафтових цін на товарно-сировинному ринку.

Раніше інші члени ОПЕК+ також пообіцяли скоротити видобуток нафти до кінця 2024 року через невтішні перспективи світового попиту на енергоресурси, а також на тлі того, що китайська економіка після пандемії COVID-19 відновлюється повільніше, ніж очікувалося.

Тим часом за даними Міжнародного валютного фонду, Саудівській Аравії необхідно, щоб нафту марки Brent торгували на рівні близько $81 за барель, щоб країна змогла збалансувати свій бюджет.

Цього року королівство знову зіткнулося з дефіцитом бюджету після того, як уперше за майже десятиліття повідомило про профіцит у 2022 році.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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