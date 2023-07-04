Бюджет отримав від ввезення транспортних засобів 35,32 мільярда

З 1 липня 2022 року, коли перестала діяти пільга (яка існувала 3 місяці) щодо розмитнення авто, українці завезли з розмитненням 255 798 транспортних засобів. Про це написав в телеграм-каналі перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Скасовування пільги на розмитнення

Железняк нагадав, що пільга на розмитнення скасовувалася зі скандалом, але бюджет завдяки скасуванню отримав від ввезення автомобілів — 35,32 млрд грн.

«Привіт деяким урядовцям, які тоді у квітні 2022-го цю дурню в такому вигляді пільги запропонували. І люди залишились незадоволені, і ваша ідея десь стільки ж вкрала тоді у бюджету», — написав Железняк.

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