Минулої доби українські захисники ліквідували ще 770 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 231 030 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
770 російських окупантів, 2 танки та 29 БПЛА. Втрати ворога за 3 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 231030 (+770) осіб ліквідовано,
- танків — 4059 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7908 (+9) од,
- артилерійських систем — 4252 (+32) од,
- РСЗВ — 647 (+6) од,
- засоби ППО — 394 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3602 (+29),
- крилаті ракети — 1264 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6843 (+9) од,
- спеціальна техніка — 590 (+0).
Джерело: Мінфін
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