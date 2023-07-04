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4 липня 2023, 9:23 Читать на русском

Індійські НПЗ почали оплачувати поставки нафти з росії в юанях

Індійські нафтопереробні заводи почали оплачувати частину імпорту нафти з росії в китайських юанях, повідомили інформовані джерела Reuters.

Індійські нафтопереробні заводи почали оплачувати частину імпорту нафти з росії в китайських юанях, повідомили інформовані джерела Reuters.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниАгентство нагадує, що довгий час основною валютою для розрахунків між росією та Індією служив американський долар, проте через санкції москва почала використовувати альтернативні валюти, зокрема рублі, рупії, дирхами та юані.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Агентство нагадує, що довгий час основною валютою для розрахунків між росією та Індією служив американський долар, проте через санкції москва почала використовувати альтернативні валюти, зокрема рублі, рупії, дирхами та юані.

«Деякі нафтопереробні заводи платять [росії] в інших валютах, таких як юані, якщо банки не бажають проводити торговельні операції в доларах», — сказало джерело Reuters в індійському уряді.

Ще три джерела агентства уточнили, що першою індійською нафтопереробною компанією, яка почала платити за імпорт нафти в юанях, стала найбільша в країні Indian Oil Corporation Ltd (IOC).

За їх словами, аналогічною схемою також користуються два із трьох приватних індійських НПЗ.

Джерело: Мінфін
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