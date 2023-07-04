Статки найбагатших росіян з початку року зросли на $16,5 мільярда — Bloomberg

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

4 липня 2023, 8:49 Читать на русском

Статки найбагатших росіян з початку року зросли на $16,5 мільярда — Bloomberg

Статок найбагатших бізнесменів з росії зріс на $16,5757 млрд з початку року, свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI) станом на понеділок, 3 липня.

Статок найбагатших бізнесменів з росії зріс на $16,5757 млрд з початку року, свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI) станом на понеділок, 3 липня.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниХто лідируєЛідером із приросту капіталу за підсумками першого півріччя став засновник нафтової компанії ЛУКОЙЛ Вагіт Алекперов.
Фото: pravda.com.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто лідирує

Лідером із приросту капіталу за підсумками першого півріччя став засновник нафтової компанії ЛУКОЙЛ Вагіт Алекперов. З початку року його статки зросли на $4,8 млрд — до $20,2 млрд.

Всього до списку мільярдерів Bloomberg на початку липня 2023 року увійшли 24 росіянина. За оцінками агентства, їхній загальний статок на 3 липня становив $289,21 млрд.

Найбагатшим серед бізнесменів з росії, за даними Bloomberg, є основний акціонер гірничо-металургійної компанії «Норільський нікель» Володимир Потанін, чий статок оцінюється в $28,5 млрд. Проте з початку року його статки скоротилися на $28,9 млн.

Друге місце в рейтингу найбагатших бізнесменів із росії посів співвласник НОВАТЕКу Леонід Міхельсон. За останні шість місяців він став багатшим на $1,5 млрд, тому його статки збільшилися до $26,1 млрд.

На третьому місці знаходиться основний власник Новоліпецького металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін, який з початку року збільшив статки на $3,22 — до $23,1 млрд.

Найбільше з початку року серед росіян втратив, за підрахунками Bloomberg, засновник компанії «Єврохім» та Сибірської вугільної енергетичної компанії (СУЕК) Андрій Мельниченко. Його статки зменшилися на $1,57 млрд і склали $11,6 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
preyvanamor
preyvanamor
4 липня 2023, 9:36
#
УХ санкції!!! УХ, біден!!!

ось би Україні такі «санкції», щоб мільярдери України ставали ще багатшими, і щоб територія України збільшувалась, і щоб населення України збільшувалось…
+
0
Sobak0
Sobak0
4 липня 2023, 12:05
#
Слава Україні! Кому ще не зрозуміло що це за АТО-СВО по бюджетних закупівлях, хай дивиться на російських бізнесменів…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами