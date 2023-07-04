Статки найбагатших росіян з початку року зросли на $16,5 мільярда — Bloomberg

Лідером із приросту капіталу за підсумками першого півріччя став засновник нафтової компанії ЛУКОЙЛ Вагіт Алекперов. З початку року його статки зросли на $4,8 млрд — до $20,2 млрд.

Всього до списку мільярдерів Bloomberg на початку липня 2023 року увійшли 24 росіянина. За оцінками агентства, їхній загальний статок на 3 липня становив $289,21 млрд.

Найбагатшим серед бізнесменів з росії, за даними Bloomberg, є основний акціонер гірничо-металургійної компанії «Норільський нікель» Володимир Потанін, чий статок оцінюється в $28,5 млрд. Проте з початку року його статки скоротилися на $28,9 млн.

Друге місце в рейтингу найбагатших бізнесменів із росії посів співвласник НОВАТЕКу Леонід Міхельсон. За останні шість місяців він став багатшим на $1,5 млрд, тому його статки збільшилися до $26,1 млрд.

На третьому місці знаходиться основний власник Новоліпецького металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін, який з початку року збільшив статки на $3,22 — до $23,1 млрд.