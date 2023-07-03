Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у травні склав $21 мільйон

У травні сальдо поточного рахунку платіжного балансу було практично збалансованим, дефіцит становив лише $21 млн (у травні 2022 року — $173 млн). Про це свідчать дані НБУ , передають Українські Новини.

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Від'ємне сальдо торгівлі товарами та послугами, сформоване в тому числі за рахунок значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном, було компенсоване завдяки отриманню гранту від міжнародних партнерів, що збільшило профіцит вторинних доходів.

За п’ять місяців 2023 року дефіцит поточного рахунку становив $1,4 млрд (у січні — травні 2022 року профіцит становив $3,1 млрд).

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив $6,3 млрд (за п’ять місяців 2022 року профіцит становив $2,1 млрд).

Експорт товарів збільшився на 10%, їх імпорт — на 28,2%.

Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів зменшився на 0,2%, а їх імпорт збільшився на 6,7%.

Обсяги експорту товарів становили $2,9 млрд.

Зріс експорт продовольчих товарів на 38.9% (порівняно з квітнем 2023 року скоротився на 3,3%), у тому числі зернових — у 2,2 рази (порівняно з квітнем зменшився на 12,8%), а також чорних та кольорових металів — на 9,6% (порівняно з квітнем — на 20,8%).

Експорт за іншими товарними групами скоротився.

Куди найбільше експортували

У травні 2023 року в номінальному вимірі найбільше збільшився експорт до країн Азії (на $389 млн, або в 2,3 рази, а їх частка в експорті товарів зросла з 11,3% у травні 2022 року до 23,7% у травні 2023 року) та Африки (на $150 млн, або в 3,6 рази, а їх частка збільшилася з 2,2% до 7,2%).

Водночас скоротився експорт до країн ЄС (на $279 млн, або на 13,9%, їх частка зменшилася з 76,3% до 59,7%).

Обсяги імпорту товарів становили $4,9 млрд. Енергетичний імпорт зменшився на 7,1% (до квітня — на 10,8%), неенергетичний зріс на 36,2% (до квітня — на 10%).

Профіцит зведеного платіжного балансу становив $15 млрд (у травні 2022 року дефіцит становив $1,9 млрд).