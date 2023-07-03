Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у травні склав $21 мільйон

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

3 липня 2023, 19:17 Читать на русском

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у травні склав $21 мільйон

У травні сальдо поточного рахунку платіжного балансу було практично збалансованим, дефіцит становив лише $21 млн (у травні 2022 року — $173 млн). Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

У травні сальдо поточного рахунку платіжного балансу було практично збалансованим, дефіцит становив лише $21 млн (у травні 2022 року — $173 млн).
Фото: depositphotos.com

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Від'ємне сальдо торгівлі товарами та послугами, сформоване в тому числі за рахунок значних витрат громадян України, які перебувають за кордоном, було компенсоване завдяки отриманню гранту від міжнародних партнерів, що збільшило профіцит вторинних доходів.

За п’ять місяців 2023 року дефіцит поточного рахунку становив $1,4 млрд (у січні — травні 2022 року профіцит становив $3,1 млрд).

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив $6,3 млрд (за п’ять місяців 2022 року профіцит становив $2,1 млрд).

Експорт товарів збільшився на 10%, їх імпорт — на 28,2%.

Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів зменшився на 0,2%, а їх імпорт збільшився на 6,7%.

Обсяги експорту товарів становили $2,9 млрд.

Зріс експорт продовольчих товарів на 38.9% (порівняно з квітнем 2023 року скоротився на 3,3%), у тому числі зернових — у 2,2 рази (порівняно з квітнем зменшився на 12,8%), а також чорних та кольорових металів — на 9,6% (порівняно з квітнем — на 20,8%).

Експорт за іншими товарними групами скоротився.

Куди найбільше експортували

У травні 2023 року в номінальному вимірі найбільше збільшився експорт до країн Азії (на $389 млн, або в 2,3 рази, а їх частка в експорті товарів зросла з 11,3% у травні 2022 року до 23,7% у травні 2023 року) та Африки (на $150 млн, або в 3,6 рази, а їх частка збільшилася з 2,2% до 7,2%).

Водночас скоротився експорт до країн ЄС (на $279 млн, або на 13,9%, їх частка зменшилася з 76,3% до 59,7%).

Обсяги імпорту товарів становили $4,9 млрд. Енергетичний імпорт зменшився на 7,1% (до квітня — на 10,8%), неенергетичний зріс на 36,2% (до квітня — на 10%).

Профіцит зведеного платіжного балансу становив $15 млрд (у травні 2022 року дефіцит становив $1,9 млрд).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами